Глава Пушкинского округа принял участие в совещании под председательством начальника УМВД

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов принял участие в совещании, которое состоялось в УМВД России «Пушкинское».

Мероприятие состоялось 15 апреля. В ходе совещания участники под председательством начальника УМВД Максима Панкратова подвели итоги работы. В частности, был проанализирован первый квартал 2024 года.

«На совещании присутствовали заместитель начальника ГУ МВД России по Московской области Андрей Зеленов и Пушкинский городской прокурор Андрей Чижов», — проинформировал Глава Городского округа Пушкинский.

За указанный период число дорожно-транспортных происшествий было снижено на 43%. Снизилась и динамика преступлений в Пушкинском округе. Анализ протоколов свидетельствует о снижении на 19%.

В ходе совещания ряд сотрудников были удостоены повышения в звании. Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов отметил вклад каждого сотрудника в обеспечение порядка в округе. Снижение ряда показаний преступности удалось добиться благодаря их профессионализму и ответственности.