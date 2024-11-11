Глава Пушкинского округа вручил полицейским жилищные сертификаты
Фото: [пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский]
Глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов поздравил сотрудников МУ МВД России «Пушкинское» и начальника Управления полковника полиции Максима Панкратова с Днем сотрудника органов внутренних дел России.
Мероприятие прошло в актовом зале Управления. За отличную службу полицейские в качестве подарка получили сертификаты на квартиры из специального жилищного фонда, а также ценные подарки и письма с благодарностью.
«В Управлении МВД Пушкинского трудятся порядка 700 человек. Это сильные, самоотверженные люди, от которых зависит безопасность жителей. Для сотрудников полиции чувство долга и преданность делу — не просто слова. На нашей территории служат настоящие профессионалы, патриоты своей Родины. Спасибо за труд! Желаю служащим всего самого доброго. Пусть компетентность, оперативность, стойкость и впредь будет служить гарантом социальной стабильности», — поздравил сотрудников Максим Красноцветов.