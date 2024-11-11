Глава Пушкинского округа встретился с жителями Заветов Ильича

В микрорайоне Заветы Ильича города Пушкино состоялась встреча главы округа Максима Красноцветова с местными жителями. Одной из тем для обсуждения стала недавняя очистка пруда, расположенного на ул. Фрунзе.

Водоем, занимающий площадь в 3 663 кв. м. и имеющий береговую линию протяженностью 220 м., был приведен в порядок за счет средств местного бюджета. В ходе работ специалисты очистили дно пруда от ила и мусора, убрали отходы с берега, извлекли крупногабаритный мусор и провели корчевание избыточной водной растительности.

Максим Красноцветов подчеркнул, что ежегодно власти стремятся обновить 2-3 водных объекта. Жители положительно оценили изменения, произошедшие с прудом, отметив улучшение его внешнего вида.

На встрече также присутствовали многодетные семьи, которые подняли вопросы благоустройства района. В частности, было принято решение о строительстве спортивной площадки для воркаута. Кроме того, в настоящее время ведутся проектные работы по созданию систем водоснабжения и канализации для участков, выделенных многодетным семьям.

В завершение мероприятия глава округа поблагодарил всех участников за активное участие в обсуждении. Он отметил важность обратной связи с населением, так как мнения жителей играют решающую роль в планировании благоустройства и развитии микрорайона. Администрация продолжит работу над улучшением качества жизни в Заветах Ильича и осуществит запланированные проекты в ближайшем будущем.