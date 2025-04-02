Глава Пушкинского представил отчет о деятельности на заседании окружного Совета депутатов

Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов в ходе отчета на заседании Совета депутатов выделил ключевые моменты деятельности за 2024 год.

Максим Красноцветов рассказал, что за 2024 год в округе Пушкинский активно оказывалась помощь участникам СВО и их семьям. Он напомнил, что в муниципалитете работает соответствующий Центр поддержки. Также власти сотрудничают с Государственным фондом «Защитники Отечества».

Также за прошлый год провели модернизацию ЖКХ, вели работу в сферах образования, культуры и досуга. Реализовывались соответствующие планы и проекты, помогающие развитию широкого спектра областей.

По итогу 2024 года увеличились показатели бюджета: цифры достигли 9,4 млрд рублей, а это на 22% выше, чем в 2023-м. Объем межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов был равен 11 млрд рублей, что на 2,7 млрд больше, чем годом ранее.

После предоставленного Красноцветовым отчета депутаты задали главе вопросы по волнующим их темам. Например, спрашивали про нормализацию ситуации в сфере ЖКХ, обстановке в поселке Лесной, реформу по нестационарным торговым объектам и так далее. Глава округа дал подробные и развернутые ответы. По итогу на заседании проработали 14 вопросов.