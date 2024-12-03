Глава Пушкинского провел оперативное совещание и оценил работу ресурсоснабжающих организаций

Как напомнил глава муниципалитета, инвестпрограммы в округе реализуют «Россети Московский регион» и АО «Мособлэнерго». Было проведено уже 300 плановых отключений электроэнергии, что является большим показателем. Вопрос поручили проработать, а также оперативно реагировать на жалобы населения, чтобы корректировать работу служб.

«Еженедельно с коллегами проводим анализ отключений, видим адреса, где сбои происходят чаще. В конце месяца формируем обращения, в которых информируем ресурсоснабжающие организации о характере, масштабах и отдельно проговариваем, если отключались коммунальные объекты», — объяснил Красноцветов.

Не менее важным вопросом стала реализация программы социальной газификации. С этим проблем не обнаружили: в округе активно подключают дома к голубому топливу, что удобнее и экономнее. К газу подключили 62 населенных пункта. Работы будут продолжать проводить в СНТ и ДНТ еще три года минимум: недавно программу продлили на этот срок по поручению губернатора Подмосковья.

Также напомнили, что в округе есть 154 незанятых места для размещения пунктов сбора сырья. Жителям это поможет сдавать ненужные предметы и вещи, давать им вторую жизнь и заботиться об окружающей среде. В этом направлении продолжают работу. В скором будущем постараются открыть еще больше точек для вторсырья.