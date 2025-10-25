Глава РФПИ Дмитриев привез в подарок в США конфеты с Путиным

Кирилл Дмитриев, специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, посетил США с необычным подарком — шоколадными конфетами с изображением Владимира Путина. Этот визит состоялся в рамках диалога между двумя странами. О своей поездке Дмитриев сообщил в своем Телеграм-канале.

На упаковке одной из конфет можно прочитать надпись «Своих не бросаем». Коробка конфет с изображением президента России содержит цитату Владимира Путина: «Вести диалог с Россией с позиции силы — бессмысленно». Под этой цитатой указано: «Великие слова Великого человека».

«Шоколадные конфеты в подарок в рамках диалога Россия — США. Нью-Йорк», — подписал Дмитриев фотографию с конфетами.

Напомним, в минувшую пятницу, 24 октября, Кирилл Дмитриев сообщил, что прибыл в США для переговоров с администрацией по налаживанию отношений между Москвой и Вашингтоном.