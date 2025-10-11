Глава РФПИ Дмитриев: жена Трампа помогла российской девочке вернуться с Украины

10 октября спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Мелания Трамп, супруга президента США Дональда Трампа, способствовала возвращению российской девочки на родину из Украины.

Как подчеркнул Дмитриев, именно первая леди США способствовала возвращению девочки в семью.

«В рамках своей огромной гуманитарной деятельности Мелания Трамп также помогла одной российской девочке вернуться с Украины и воссоединиться со своей семьей», – поведал Дмитриев в соцсети «Х».

Вчера Мелания Трамп сообщила, что получила письмо от президента России Владимира Путина, в котором он рассказал о ситуации с украинскими детьми, находящимися в России.

Первая леди США отметила, что благодаря совместным усилиям России и США восемь детей вернулись из Украины в Россию. По её словам, российская сторона готова предоставлять полную и объективную информацию об украинских детях.