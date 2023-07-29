Глава Роспотребнадзора Попова оценила риски распространения холеры в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рисков распространения холеры в РФ нет. Соответствующее заявление она сделала, когда комментировала случай заражения холеры в Тамбовской области. Ее слова передает издание ТАСС .

Она рассказала, что в области уже заканчиваются карантинные мероприятия, а Роспотребнадзор исследует ситуацию и оценивает риски.

Попова заявила, что ситуация стабильная, и ведомство делает все, чтобы не допустить распространения болезни. Она отметила, что Роспотребнадзор этого распространения так и не допустил по итогу.

До этого там сообщали, что в Тамбовской области был выявлен случай заражения холерой у гражданина Индии.

Представители Роспотребнадзора в области заявляли, что контролируют ситуацию.