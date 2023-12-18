Глава Роспотребнадзора призвала россиян вернуться к масочному режиму

Анна Попова объяснила, почему гражданам не стоит забывать про маски и другие защитные меры.

В правительстве страны, ведомствах, структурах и ряде муниципалитетов снова носят маски. По словам главы Роспотребнадзора, такое требование не является новым, хотя во многих регионах сняли обязательные правила для населения. Все зависит от региона: в местах, где сложная эпидемическая обстановка, имеют право вводить масочный режим снова, пишет KP.RU.

Попова рекомендовала чаще мыть руки, протирать гаджеты, носить маски и менять их каждые 2 часа, а также избегать столпотворений.

«Потому что и ковид, и грипп, и респираторные вирусы, и корь, коклюш, — они все передаются воздушно-капельным путем», — отметила глава надзорного ведомства.

Руководитель федеральной службы отметила, что сейчас реже находят пневмонию, чем в 2020 году, однако это не повод расслабляться. Ведь в 2023-м волна ОРВИ и гриппа совпала с коронавирусом. Этим объясняется рост зараженных в разных регионах РФ. В Москве при этом ситуацию стабилизировали.