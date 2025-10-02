Глава российского региона рассказал о состоянии пострадавших после атак

Глава региона лично проверил условия оказания медицинской помощи пострадавшим в лечебном учреждении. В настоящее время в стационаре находятся пациенты, получившие травмы средней тяжести. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вячеслав Гладков посетил областную клиническую больницу Святителя Иоасафа, где пообщался с пациентами и медицинским персоналом. На данный момент в медучреждении проходят лечение 18 человек, состояние которых врачи характеризуют как средней тяжести. В ходе визита губернатор обсудил с пациентами организацию питания, обеспечение лекарственными препаратами и порядок посещения родственниками. Также были затронуты вопросы, связанные с восстановлением поврежденного жилья, оформлением документов и ремонтом автомобилей.

Глава региона отметил высокий уровень профессионализма медицинского персонала и качество оказываемой помощи. По его словам, все пациенты находятся под постоянным наблюдением специалистов, а в палатах звучат слова благодарности в адрес врачей и медсестер. Вячеслав Гладков пожелал всем пострадавшим скорейшего восстановления и возвращения к нормальной жизни.

Ранее ВСУ атаковали автомобиль с мирным гражданами в Валуйском округе.