Глава Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков раскрыл необычных партнеров в продвижении российской культуры в Африке. В интервью газете « Ведомости » он заявил, что «Русские дома» в Мали и Центральноафриканской Республике (ЦАР) были первоначально открыты одной известной частной военной компанией (ЧВК).

Примаков сообщил, что Россотрудничество уже подписало около 26 соглашений о партнерских «Русских домах» по всему миру, 14 из которых находятся в странах Африканского континента. Он отметил, что агентство с большим удовольствием заключило официальные соглашения о сотрудничестве с теми культурными центрами, которые изначально были созданы усилиями этой «известной африканской ЧВК».

Это заявление проливает свет на нетривиальные пути формирования российской «мягкой силы» в стратегически важных регионах, где частные военные компании иногда выступают первопроходцами, закладывая инфраструктуру для последующей официальной гуманитарной и культурной работы.