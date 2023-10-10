Глава Русской православной церкви освятит храм Троицы в Коломне

Таинство состоится в это воскресенье, 15 октября. Богослужение начнется в 9 утра. Об этом сообщают в пресс-службе администрации городского округа.

Дату постройки современного каменного храма Пресвятой Троицы ученые относят к концу XIX – началу XX вв. Во время СССР церковь закрыли. Вместо проведения богослужений в помещении изготавливали хлебобулочные изделия, так как здесь оборудовали механизированную пекарню, а позже сделали гараж.

Троицкий храм возвратили общине верующих только в 1991 году. Тогда церковь была в аварийном состоянии. Ее при большевиках разделили перегородками на два уровня, в которых находилось множество небольших комнат.

Основные восстановительные и реставрационные работы успели провести к 100 летию церкви. В храме воссоздали кирпичную кладку, а вокруг него уложили брусчатую плитку из камня для совершения крестного хода и благоустроили территорию. Сейчас к Троицкому храму ведет въездной комплекс. В нем расположили церковную лавку и бытовые помещения.

Расписывать церковь начали в сентябре 2021 года. При работах использовали и современные технологии. Стены изнутри отсканировали, создали по изображению цифровые развертки графических схем для нанесения фактуры.

В итоге мастера расписали 2500 квадратных метров поверхностей.