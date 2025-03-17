Глава Щелкова Булгаков навестил бойца СВО и его семью

Антон принял решение отправиться в зону СВО добровольцем. Вот уже на протяжении года он выполняет боевые задания. Сейчас настало время отпуска, поэтому военнослужащий РФ приехал домой. Он пригласил в гости главу округа.

Антон Филимонов рассказал о своей жизни. Он родился и вырос в Щелково. В городе живет уже несколько поколений его семьи. Супруга Наталья переехала в муниципалитет из Москвы. Раньше женщина работала в Щелковской больнице во Фряново, теперь возглавляет обособленное подразделение № 1 в Щелково. Недавно в отделении завершили капитальный ремонт. В помещения завезли современное оборудование.

«Наталья все держит под контролем», — отметил Андрей Булгаков.

Супруги воспитывают дочек. Девочки учились в школе в Серково. На время проведения капитального ремонта в здании школы учащиеся ездят в другое учебное заведение. Наталья поблагодарила администрацию за то, что для школьников организовали перевозку. Дочери Натальи и Антона также выразили слова благодарности. Старшая девочка призналась, что следит за Андреем Булгаковым в социальных сетях.