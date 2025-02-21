Глава Щелкова Булгаков обсудил с жителями вопросы благоустройства

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков встретился с жителями по вопросам комплексного благоустройства дворовой территории по адресу улица Гагарина, дом 1.

Преображение двора произойдет уже в нынешнем году. Встреча прошла продуктивно. Местные жители активно участвовали в дискуссии и оставляли различные предложения.

«Большой запрос на парковочные места, освещение и детскую площадку. Все сделаем. Осенью вместе будем принимать результат», — заявил по итогам встречи глава округа Андрей Булгаков.

Глава муниципалитета Андрей Булгаков также рассказал, что в 2025 году 12 дворовых территорий подлежат полному обновлению. В частности, в рабочем поселке Фряново благоустройство проведут по улице Победы (д. 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6). Работы пройдут в деревнях Богослово (д. 9, 10, 12, 13), Долгое Ледово (д. 7А, 9, 11, 12) и Медвежьи Озера (д. 1, 2, 3, 4, 7). В поселке Монино обновятся две улицы: Генерала Белякова (д. 2, 4) и Авиационная (д. 5, 7).

В городе Щелково специалисты наведут порядок на следующих улицах: Проспект 60 лет Октября (д. 9, 15, 17; д. 2, 2А, 2Б, 4), Беляева (д. 8, 10; д. 3А, 8А, 10А), Талсинская (д. 8, 8А), Сиреневая (д. 4, 4А), Комсомольская (д. 2, 2А), Гагарина (д. 1).

Цель работ — повысить уровень комфорта для горожан и придать муниципалитету эстетически красивый вид.