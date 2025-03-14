Глава Щелкова Булгаков принял участие в сборе и погрузке гуманитарной помощи

В городском округе Щелково собрали более 1,5 тонн самого необходимого для военнослужащих РФ, чтобы в ближайшее время передать очередную гуманитарную партию помощи в зону СВО.

В округе на регулярной основе проходят акции по сбору помощи для бойцов специальной военной операции, которые находятся на передовой. В нынешний раз горожане собрали самое необходимое, например, медицинские препараты, продукты питания и перевязочные материалы.

К сбору и погрузке гуманитарной помощи присоединился глава городского округа Щелково Андрей Булгаков. В акции активно принимали участие советник главы, участник СВО Виктор Дядюра и депутат ГД Александр Толмачев. Груз направили в региональный распределительный центр. Там пройдет этап сортировки в зависимости от принятых от военнослужащих запросов.

Глава Андрей Булгаков выразил благодарность каждому жителю муниципалитета, который поддерживает соотечественников и участвует в сборе гуманитарной помощи.