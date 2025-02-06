Глава Щелкова Булгаков проверил ход ремонта школы №21 в деревне Серково

В настоящее время на территории школы специалисты выполняют капитальный ремонт. Здание не обновляли с 1970-го года. Демонтажные и подготовительные работы на строительном объекте завершены. Специалисты приступили к следующему этапу — устройству слаботочных систем и электроснабжения, кладке перегородок и монтажу витражей.

Андрей Булгаков в своем телеграм-канале отметил, что на территории школы в 2023 году возвели открытый стадион. После завершения ремонтных работ объект продолжит работу из-за высокой востребованности среди местного населения. Кроме того, на базе школы планируется открыть дополнительные секции. В частности, по робототехнике, оригами, волейболу и театральному искусству.