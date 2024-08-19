Глава Щелкова и жители провели обход благоустроенных территорий на Чкаловской

В микрорайоне Чкаловский прошла модернизация дворов и работы по благоустройству озер. Изменения лично оценили Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков и местные жители.

Новые тротуары, лавочки, отремонтированные дороги и кустарники появились во дворе домов 7, 9 и 16 на улице Ленина. В доме №7 расширили подъезд, о чем ранее просили жильцы. Такие преображения были положительно встречены населением.

Особенно приятным подарком стало улучшение территории Чкаловских озер: это одно из любимых мест участников «Активного долголетия». Регулярно в живописной зоне проводятся групповые занятия.

«Как они сами говорят: «на стадионе для здоровья, а здесь для души». Попросили организовать еще несколько поездок по музеям и городам. Сделаем», — отметил Андрей Булгаков.

Территория стала светлее и безопаснее: место оснастили камерами и новым освещением. Жителям доступны удобные велосипедные дорожки, зона для отдыха с гамаками. На этом совершенствовать Чкаловские озера не перестанут. Только недавно на рабочем совещании обсудили новые решения, которые позволят создать еще больше точек притяжения.

Отметим, что благоустройство территории на данный момент продолжается. Работы на маршруте подходят к завершению.