Глава Щелкова на совещании обсудил развитие сферы образования и ремонт мемориалов

Глава муниципалитета отметил, что педагоги — это главная сила щелковской сферы образования.

«В 2024 мы открыли долгожданную школу в Новом городке и детский сад на улице Школьная, капитально отремонтировали три учреждения образования. В этом году откроем еще один новый детский сад. В капитальном ремонте у нас школы №21 и 24, а также Лицей №14» — поделился глава округа в своем телеграм-канале.

По данным главы округа, в настоящее время дефицита кадров не наблюдается. Добиться полной укомплектованности штата в первую очередь удалось благодаря реализации региональных и муниципальных мер поддержки. В частности, педагогам выделены гранты. Специалистам также предоставляют служебное жилье. За прошлый год преподавательский коллектив городского округа расширился за счет поступления учителей из других регионов и городов. Например, специалисты прибыли из Москвы и Санкт-Петербурга.

Во время совещания также обсудили другие актуальные вопросы. Одна из приоритетных тем — подготовка ко Дню Победы. Памятные мемориалы, которые расположены на территории муниципалитета, будут приведены в надлежащее состояние.

В округе находится 66 объектов. На каждом из них в преддверии празднования проведут косметический ремонт. Специалисты очистят поверхности, отремонтируют плиты, затрут швы, покрасят ограждения и другие элементы, обновят надписи. На трех объектах проведут капитальный ремонт: мемориал на 1-м Советском переулке и памятники на улицах Соколовская и Садовая.