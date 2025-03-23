Глава Щелкова обсудил с жителями вопросы здравоохранения

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков и представители сферы здравоохранения провели встречу с жителями Фряново, обсудив наболевшие вопросы о медицине.

Представители Минздрава Московской области и глава Щелково развернуто ответили на вопросы жителей. Участники встречи указали на проблемы с получением лекарств по рецептам, а также на нужду в определенных специалистах в Щелковской больнице. Волнующие темы не только обсудили, но и по итогу приняли ряд решений.

Так, жителям пообещали посодействовать в решении проблемы с лекарствами и организовать круглосуточный прием в травмпункте. Привлечение специалистов в Щелковскую больницу также продолжится.

Фото: [ Пресс-служба администрации городского округа Щелково ]

«Приняли решение назначить руководителя во Фряновское подразделение, который будет курировать развитие медицины и, в случае необходимости, оперативно реагировать на волнующие жителей темы», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

Такие встречи, по словам главы Щелкова, станут регулярными.