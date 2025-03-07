Глава Щелкова поздравил бабушку бойца СВО с наступающим 8 марта

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков навестил бабушку участника спецоперации Кирилла, отмеченного медалями за боевые заслуги, в том числе «За укрепление боевого содружества». Во время визита женщину поздравили с наступающим праздником и узнали, какая требуется помощь.

Жительница Щелкова Людмила Алексеевна приняла подарки и теплые пожелания от главы округа Андрея Булгакова, который навестил женщину и порадовал перед наступлением одного из самых весенних праздников.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ] Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ] Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

Во время беседы родственница бойца рассказала, что внук недавно приезжал в отпуск и делился историями. Как и многих, служащего трогают письма, отправленные юными соотечественниками из школ и детских садов. Для военных это становится дополнительной моральной поддержкой и напоминанием, что их ждут и любят.

«Очень душевно пообщались. Людмила Алексеевна в Щелково живет давно и поделилась своими эмоциями о положительных изменениях в городе. Была просьба помочь с получением льготных лекарств перед длительной поездкой на дачу — организуем», — заключил Андрей Булгаков по итогу встречи.

Примечательно, что и сама Людмила Алексеевна не остается в стороне и помогает бойцам. Она участвует в волонтерской деятельности, в ходе которой сама плетет маскировочные сети.