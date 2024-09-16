Глава Щелкова проинспектировал ход работ по дооснащению котельной в микрорайоне Чкаловский

В ходе подготовки к отопительному сезону глава городского округа Щелково Андрей Булгаков проинспектировал ход работ по дооснащению котельной в микрорайоне Чкаловский. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам главы муниципального образования, в прошлый осенне-зимний сезон в сильные морозы имелись жалобы на пониженную температуру в квартирах. В рамках инвестиционной программы предусмотрена установка нового котла, что даст возможность увеличить мощность.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время ведется обновление вакуумного деаэратора, дополнительного оборудования химводоподготовки, насосного и теплообменного оборудования. Также ведется замена трансформаторов на подстанциях, что даст возможность нарастить электрическую мощность.

Отмечается, что к данной котельной подключены шесть центральных тепловых пунктов, она работает более чем на 120 объектов. Все работы планируется завершить к началу отопительного сезона.