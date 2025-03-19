Глава Щелкова рассказал о развитии спортивной инфраструктуры в округе

В Щелкове активно возводят спортивные объекты, а также улучшают условия для занятий в существующих комплексах. Многие из них в шаговой доступности, что удобно для горожан. За 2024 год в Щелкове для них также провели 887 мероприятий, в том числе состоялись крупные спортивные события.

«Только за 2024-й мы провели замену искусственного покрытия футбольного поля в Бахчиванджи, заменили резиновое покрытие хоккейной коробки в Чкаловском, обновили футбольное поле на стадионе имени Н. Н. Озерова», — перечислил Булгаков.

Также обновили входные группы здания ФОКа и заложили капсулу бассейна в Монино. Как отметил глава, улучшили материально-техническую базу спортивных учреждений на общую сумму почти в девять миллионов рублей.

По итогу 2024 года в Щелкове стало на двух мастеров спорта международного класса больше. Андрей Булгаков напомнил и об успехах щелковских спортсменов, таких как чемпион мира по шашкам Иван Илясов, дзюдоист Алексей Топтыгин и каратист Хаял Кязымов. Всего за 2024 год появилось множество мастеров спорта: 19 человек из округа могут похвастаться этим престижным статусом.

Также появились новый спортивный судья всероссийской категории и более 550 кандидатов в мастера спорта и перворазрядников. На достигнутом профессионалы не остановятся, а в Щелково продолжат их поддерживать, улучшая инфраструктуру и условия для их тренировок.