Глава Щелково Булгаков навестил бойца СВО и его семью

Сергей Кочанов принял решение уйти добровольцем в зону СВО летом 2024 года. Ранее глава семейства работал учителем физкультуры в школе №21, где в настоящее время проводится капитальный ремонт. На базе образовательного учреждения преподаватель открыл секцию по боевому самбо. Ребята с нетерпением ждут возвращения своего тренера.

Сергей Кочанов руководит спортивным военно-патриотическим центром памяти 6-й роты псковских десантников «Пантера». Активные ребята не только изучают в теории, но и практикуют прикладной раздел. Для них организовывают занятия по стрельбе, метанию гранат, неполной сборке-разборке АК-74М. Полученные знания и навыки позволяют им участвовать в различных конкурсных мероприятиях. Ребята развиваются всесторонне: посещают выставки и открытые уроки истории. Также участвуют в благотворительной деятельности — помогают ветеранам боевых действий. Сейчас организацию курирует Наталья — супруга Сергея.

Глава семейства Кочановых стал участником президентского проекта «Время Героев». Во время встречи с главной округа Андреем Булгаковым участник СВО обсудил варианты дальнейшей работы в органах местного самоуправления.

Сергей и Наталья воспитывают троих детей. Старшая дочь учится в Королевском колледже. Средняя дочь учится в школе №16. Девочка была неоднократно награждены кубками. Сын только начал школьный путь. Первоклассник увлекается футболом.