Глава Щелково Булгаков навестил участника СВО и его семью

«На прошлой неделе в рамках выездной администрации в Бахчиванджи познакомился с Виктором — ветераном боевых действий, участником СВО, командиром парашютно-десантной роты. Получил приглашение на чай) Конечно, приехал!», — написал Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

В свои 28 лет Виктор уже награжден кавалером ордена Мужества. После полученного год назад ранения выполнять задания в зоне СВО Виктор больше не может. Ранение было тяжелым. В тот период участник спецоперации находился в Бахмутском районе при контрнаступлении противника.

Виктор решил посвятить время учебе. Сейчас он переводится в Московское высшее общевойсковое командное училище на преподавателя тактики. Глава муниципалитета Андрей Булгаков рассказал Виктору также о президентском проекте «Время героев», который также ориентирован на обучение и дальнейший карьерный рост.

«Уже помогаем Виктору с оформлением документов», — написал глава округа в своем телеграм-канале.

Старшая дочь Маша с гордостью рассказала, как папа приходит на различные школьные мероприятия и делится историями о смелости и отваге своих товарищей. Виктор показывает различные видео, сделанные в зоне СВО. Старшеклассники не скрывают своего интереса. Они задают множество вопросов, на каждый из которых всегда получают ответ. Глава поблагодарил Виктора за активность, ведь практическое воспитание благоприятно влияет на развитие ребят.