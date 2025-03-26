Глава Щелково Булгаков посетил предприятие по производству автофургонов «СибЕвроВэн»

Предприятие «СибЕвроВэн» производит различные виды фургонов: изотермические, фургоны-рефрижераторы и фургоны-мороженицы, бортовые платформы, полуприцепы-рефрижераторы. Партнерами выступают компании, которые функционируют по всей территории России. Так, в числе клиентов «Айсберри», Х5 Retail Group, Unilever, ООО «Грюнвальд», «Почта России» и другие известные бренды.

Фото: [ Пресс-служба администрации г.о. Щёлково ]

«Предприятие «СибЕвроВэн» — единственный производитель автофургонов от Урала до Дальнего Востока, входит в пятерку ведущих в этой сфере в России. Пообщался с руководством и сотрудниками предприятия. Из Щелково, Лосино-Петровского и Фрязино здесь работает почти 100 человек», — рассказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

В период с 2021 года предприятие построило и ввело в эксплуатацию два складских комплекса, которые расположены в городском округе Щелково. Для производственного расширения данный срок считается минимальным. В планах компании еще много проектов, которые будут реализованы в ближайшее время.

В рамках рабочего визита на предприятие Андрей Булгаков встретился с сотрудниками, проживающими в округе. Глава обсудил с горожанами развитие городской инфраструктуры и благоустройство территорий муниципалитета. Андрей Булгаков во время беседы с руководством предприятия уточнил планы компании об увеличении рабочих мест и расширении производства.