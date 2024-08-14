Глава Щелково Булгаков провел еженедельное оперативное совещание

Глава муниципалитета рассказал, что первоочередная задача местной власти — выполнять обращения граждан и прислушиваться к их предложениям. Так, родителям юных горожан предложили проголосовать, какие секции и дополнительные занятия нужны в обновленных школах №3 и №13. В зданиях учебных заведений подходят к завершению капитальные ремонты. В школе имени Джанибекова родители учащихся проголосовали за спортивный туризм, самбо и дзюдо. Необходимое оборудование уже закуплено.

«Жители определяют вектор развития любого направления в Щелково», — отметил Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Благоустройство Чкаловских озер завершается. На совещании обсудили, как обеспечить круглогодичный отдых горожан. Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» уже занимаются на территории скандинавской ходьбой. В ближайших планах — проведение утренней зарядки. Внимание также уделят развлекательным мероприятиям: мастер-классам, музыкальным и литературным вечерам, ретро-площадкам, летним плэнерам. Перенимать положительный опыт можно у организаторов мероприятий, которые проводят на территории Театрального сквера.

«Точка притяжения будет по-настоящему объединять жителей», — уверен Глава муниципалитета.

Вопрос с подготовкой многоквартирных домов к отопительному сезону остается первоочередным. В округе специалисты выполняют различные работы: ремонт внутренних инженерных систем, осушение подвалов, опрессовку тепловой сети и закрытие теплового контура. Большинство управляющих компаний справились с поставленными задачами успешно. С теми, кто отстает от графика работ, Администрация округа работает персонально.

«Из выполненных поручений: расширили и заасфальтировали тротуар от мкр. Потаповский до мкр. Чкаловский; там же установили дополнительно 4 светильника; покосили высокую траву и кустарники на территории школы №13, которые создавали небезопасные условия для школьников», — сообщил Глава Щелково Булгаков.

Во время совещания были определены основные планы на текущую неделю: старт акции во Фряново «Чистый лес» и сбор гуманитарной помощи для детей Курской области в МФЦ Щелково.