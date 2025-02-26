Глава Щелково Булгаков провел еженедельное совещание с городскими службами

Одной из главных тем совещания стало приведение нестационарных торговых объектов в соответствие актуальным нормативам. Такие объекты расположены на частной и муниципальной земле. В 2025 году их собственникам придется соблюдать все принятые стандарты, следить за внешним видом и не создавать условия для актов вандализма.

Андрей Булгаков рассказал, что специальный штаб на регулярной основе проверяет муниципальные объекты. Только в понедельник, 24 февраля, специалисты провели оценку 110 объектов в Щелково, Новом городке, Медвежьих Озерах. В следующий раз будут проверены объекты, расположенные в Литвиново, Огуднево, Серково и Загорянском.

Глава Андрей Булгаков сообщил, что на сегодняшний день предстоит реконструировать 16 строений. Перечень работ определен, в частности, необходимо привести в порядок фасад и ступени. 23 нестационарных торговых объекта подлежат демонтажу.

Кроме того, в порядок будут приведены вывески. Работа в данном направлении ведется активно. С начала года вывески были приведены в порядок в 39 объектах торговли и общественного питания.

Традиционная часть каждого оперативного совещания — разбор обращений от местных жителей. В нынешний раз участники мероприятия обсудили вопросы медицины, ремонта дорог и содержания дворов.