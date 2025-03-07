Глава Щелково Булгаков проверил ход капитального ремонта монинской школы

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков проверил ход капитального ремонта на территории монинской школы №24. В настоящее время готовность работ составляет 40%.

Специалисты выполняют ремонтные работы, согласно ранее согласованному графику. Специалисты также занимаются прокладкой слаботочных систем. Андрей Булгаков отметил, что в планировку здания будут внедрены «умные решения».

В школе решили провести перепланировку. Цель — сделать условия школьников и сотрудников школы более комфортными. Часть помещений будут объединены для того, чтобы открыть новые классы. Так, помещение читального зала решили уменьшить. Освободившееся место понадобится для кабинета иностранного языка.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

В одном кабинете будут проводить уроки физики и химии. Освободившееся помещение станет служить для кабинета русского языка и литературы. В медицинском кабинете появится процедурная. Кроме того, разделят столовую и актовый зал.

Произойдут и другие изменения. Для сотрудников появится отдельная уборная. Кабинеты начальных классов перенесут в одно крыло.

«Уверен, что после завершения работ, и ученики, и педагоги останутся довольны результатом — стремимся к тому, чтобы в каждой школе округа создавать максимально комфортные условия», — рассказал глава округа.

Работы выполняют в рамках национального проекта «Молодежь и дети».