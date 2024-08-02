Глава Щелково Булгаков проверил ход капремонта детского сада «Малыш»

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков проконтролировал ход работ по капитальному ремонту детского сада №25 «Малыш», расположенного на Парковой. Строительная готовность объекта составляет более 65%.

Изначально график завершения ремонта был скорректирован. Во время работ выяснилось, что перекрытия между этажами требуют скорейшей замены. Это усложнило общую задачу.

«Сейчас увеличиваем количество рабочих — на объекте уже 57, в ближайшие дни планируем 70», — сказал Андрей Булгаков.

В настоящее время в здании детского сада устанавливают окна, системы отопления и инженерные сети. Кровельные и фасадные работы находятся на завершающем этапе. Ранее в помещениях отсутствовали пожарные выходы со второго этажа. Теперь они внесены в проект. Специалисты уже приступили к их строительству.

Подрядная организация займется благоустройством территории с 10 августа. Согласно договору, специалисты должны заменить асфальтное покрытие и бортовой камень. Кроме того, рабочие обновят уличные зоны, куда ребят выводят на прогулку. В скором времени будут усовершенствованы уже имеющиеся на территории лавочки и песочницы, игровые домики и горки. Дополнительно установят современные веранды.