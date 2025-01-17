Глава Щелково Булгаков проверил ход работ на котельной по улице Сиреневая

Котельная 1966 года постройки обеспечивает теплом 97 объектов, в числе которых жилые и социальные учреждения. Ремонтные работы начали проводить в рамках государственной программы. Ключевые работы уже завершены. В частности, специалисты заменили вакуумный деаэратор, насосное и теплообменное оборудование, а также смонтировали дополнительное оборудование химводоподготовки.

Специалисты проводят подготовительные работы для реализации следующего этапа проекта — запуск котла, который был усовершенствован. Специалисты заменили дымосос, трубную часть и вентилятор. Принятые меры позволят объекту увеличить срок эксплуатации. Предполагается, что в привычный график работы обновленная котельная перейдет с 15 февраля.

Напомним, котельная по улице Сиреневая входила в перечень объектов по ремонту в 2023 году. Специалисты смонтированы новые частотные преобразователи и насосные группы. Установленное отечественное оборудование продемонстрировало высокую и надежную работоспособность. В число его преимуществ специалисты относят энергоэффективность и автоматизацию. За время после установки было отмечено снижение количества неполадок на тепловых сетях.