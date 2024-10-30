Глава Щелково Булгаков проверил выполненные работы на котельной № 8 во Фряново

На объекте специалисты заменили циркуляционный насос по теплоносителю и по питательной линии котельной. Рабочие также выполнили обслуживание насосной группы.

«Как и говорил на выездной администрации, — мы принимаем все меры для минимизации рисков в отопительный сезон этого года. А в следующем году начнем строить новую котельную», — сказал Андрей Булгаков.

Дополнительно было решено заменить магистральные четырехтрубные сети теплоснабжения до микрорайона №2. Работы намерены завершить до 25 ноября.

Также Глава округа Андрей Булгаков проверил ход строительства блочно-модульной котельной, расположенной на площади Ленина. Непосредственно установка объекта завершена. Теперь специалисты выполняют внутренние технические работы, которые соответствуют ранее согласованному графику.

Андрей Булгаков решил навестить жильцов, проживающих в домах на Текстильщиков. Люди рассказали, что старт отопительного сезона по факту начался раньше, чем в прошлом году. На данный момент жалоб нет. Глава и жители договорились, что будут поддерживать связь по данному вопросу. Андрей Булгаков лично проверил батареи. Они теплые. Температурный режим соответствует утвержденным нормативам.