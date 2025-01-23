Глава Щелково и его советник оценили состояние дорог на улицах, с которых поступали жалобы

Глава округа Щелково Андрей Булгаков совместно с советником Виктором Дядюрой оценили состояние дорог на улицах, с которых поступали жалобы.

Одним из основных поводов для обращений стал ремонт дорог. Резкие перепады температур и регулярная чистка техникой негативно отражаются на целостности асфальта. В округе оцифровали 300 ям, из них ликвидировано уже 279. Ремонт запланирован на весенний период.

Первым пунктом в маршруте Главы стала улица Свирская. На протяжении 10 лет улица не входила в перечень объектов, где проводили ремонт дорог. В нынешнем году решено полностью отремонтировать дорожное покрытие, заменить бортовые камни и тротуар.

Работы также намерены провести на улице Краснознаменская. С подобной просьбой к Главе обратились жители во время одной из выездных администраций. Жильцы сообщили, что около предприятия «Колви» часто образуются подтопления. Для устранения проблемы решили обустроить ливневые канализации и пешеходный переход.

Фото: [ Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково ]

Улица Заречная стала следующим пунктом посещения во время обхода территории. Здесь требуется проведение ямочного ремонта. Акцент сделают на участках с высокой аварийностью. Специалисты по поручению Главы отремонтируют тротуар и построят новый, который будет проходить до предприятия «Канонфарма».

Вопрос обновления дорожной разметки стал темой для отдельного обсуждения. Бесснежная зима позволила проследить, как быстро она стирается. Андрей Булгаков поручил начать покраску основных пешеходных переходов у школ и социальных объектов уже в апреле. Работы на остальных участках проведут в соответствии с ранее установленными сроками.

Советник Главы Виктор Дядюра, будучи участником спецоперации, проверил, как осуществляется патриотическое воспитание в школах. Несколько его идей будут реализованы в округе в преддверии 23 февраля.