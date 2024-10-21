Глава Щелково обсудил запуск отопления и ремонт дорог на еженедельном совещании

Глава муниципалитета Андрей Булгаков провел еженедельное оперативное совещание. Обсудили итоги ремонта дорог за год, запуск отопления и оценили выполнение разных поручений, направленных на улучшение жизни в округе.

Запуск отопления в Щелково провели качественно и без перебоев. УК закрыли уже 90% заявок. Однако нашлись точечные проблемы по ряду адресов, над устранением которых будут работать. Жителей попросили дать обратную связь по вопросам отопления в Telegram-канале Андрея Булгакова. Обращения рассмотрят и примут в работу.

Что касается ремонта дорог в округе, то в ходе совещания обсудили итоги за 2024 год. Проверили и исполнение поручений по этому и другим вопросам. За прошедший период была проделана большая работа:

— отремонтировали вход первого подъезда в доме №9 на ул. Беляева;

— завершен ремонт в СДК «Огуднево»;

— установлены 2 ИДН у Щелковского перинатального центра;

— участок пешеходной зоны на ул. Парковая был восстановлен;

— отремонтированы ступени местного театра;

— установлена новая песочница во дворе дома №37 по ул. Беляева.

Также глава дал новые поручения. На следующей неделе ответственные службы должны будут проверить и привести в готовность спецтехнику для содержания дорог в холодные сезоны. Также распорядились провести разные мероприятия в парке для жителей.