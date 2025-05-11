Глава Щелково почтил память героев в День Победы

В мероприятии также приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, военнослужащие, участники специальной военной операции и местные жители.

«9 мая — день памяти, день гордости, День Победы. 80 лет назад миллионы героев — солдаты, труженики тыла, матери, дети – самоотверженно встали на защиту нашей Родины. Великая Отечественная война коснулась каждую семью без исключения. Мы никогда не забудем их подвиг!» — обратился к присутствующим глава округа Андрей Булгаков.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

Он также добавил, что День Победы — это сердце нашей истории, голос совести и символ силы.

Стоит отметить, что накануне торжественного дня был завершен масштабный ремонт Мемориального комплекса «Аллея Памяти». В ходе обновления была заменена брусчатка на площади 760 квадратных метров, установлены 7 новых скамеек и 4 урны, а также были заменены 10 устаревших фонарей.