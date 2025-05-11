Глава Щелково поздравил ветеранов с Днем Победы

В рамках традиционного мероприятия для каждого из них были организованы небольшие праздничные выступления прямо у их дома.

Андрей Булгаков вручил подарки от губернатора Андрея Воробьева и от себя лично Антонине Тихоновне, чей жизненный путь тесно связан с военными годами.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

В 14 лет она столкнулась с тяготами войны: отец ушел на фронт, а мать начала работать на нужды обороны, оставив Антонину на попечении семьи. Впоследствии, когда Антонине исполнилось 17 лет, она тоже получила повестку и была направлена санитаркой в передвижной военно-полевой госпиталь. Всю войну она провела в непрерывных переездах, становясь свидетелем разрушений. В один из дней, охваченная отчаянием, она задалась вопросом: «Когда же закончится этот кошмар?» Ответ последовал вскоре — новость о капитуляции Германии. Однако работа Антонины продолжалась до тех пор, пока не был вылечен последний раненый.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Щелково ]

«Только когда последнего бойца нашего вылечили, в октябре, тогда и поехали домой», — делится Антонина Тихоновна.

В честь Антонины Тихоновны на подъезде дома, где она живет, установлена памятная табличка. И все здесь знают ее, гордятся.