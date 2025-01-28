Глава Щелково проверил ход работ на котельной в микрорайоне Чкаловский

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков посетил котельную в Чкаловском, чтобы проверить ход работ по модернизации систем теплоснабжения.

Работы на объекте ведут в рамках инвестиционной программы. Специалисты уже заменили котел, автоматику безопасности и регулирования, газогорелочное устройство. По государственной программе на котельной заменили вакуумный деаэратор, насосное и теплообменное оборудование. Кроме того, специалисты установили дополнительное оборудование химводоподготовки.

«Сейчас ведутся пуско-наладочные работы. Полный ввод в эксплуатацию запланирован в течение двух недель», — сообщил глава муниципалитета Андрей Булгаков.

Котельная расположена в микрорайоне Чкаловский по адресу: улица Институтская, дом 27В. Она обеспечивает теплом и горячей водой около 126 объектов. Специалисты не допускают того, чтобы абоненты испытывали дискомфорт. Все работы в рамках модернизации проводят без отключения потребителей.

Модернизация систем теплоснабжения продолжается по всей территории городского округа Щелково.