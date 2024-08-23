Глава Щелково проверил ход строительства нового детского сада на улице Школьная
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Щелково]
Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков проверил ход строительства нового детского сада, расположенного на улице Школьная.
«Детский сад на Школьной откроем уже в этом году. Строительные работы идут с опережением графика», — написал Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.
На территории дошкольного учреждения для каждой из девяти групп оборудуют игровые площадки. В проекте предусмотрена большая спортивная площадка. Во время ее строительства учтут все нормы. Резиновое покрытие выполнит противоударную функцию. Все игровые элементы будут самыми современными. Рядом с главным входом в детский садик для родителей обустроят автомобильную парковку.
На каждом этаже здания расположат по три группы. В дошкольном учреждении будут функционировать кабинеты логопеда и психолога, административные и технические помещения, музыкальный и спортивный залы, медицинский пункт, групповые комнаты и пищеблок. Общая площадь здания дошкольного учреждения — порядка четырех тыс. кв. м.
Ранее глава муниципалитета сообщал, что в 2024 году в округе строят два объекта образования. Капитальный ремонт проводят в четырех.