Глава Щелково проверил ход строительства нового детского сада на улице Школьная

«Детский сад на Школьной откроем уже в этом году. Строительные работы идут с опережением графика», — написал Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

На территории дошкольного учреждения для каждой из девяти групп оборудуют игровые площадки. В проекте предусмотрена большая спортивная площадка. Во время ее строительства учтут все нормы. Резиновое покрытие выполнит противоударную функцию. Все игровые элементы будут самыми современными. Рядом с главным входом в детский садик для родителей обустроят автомобильную парковку.

На каждом этаже здания расположат по три группы. В дошкольном учреждении будут функционировать кабинеты логопеда и психолога, административные и технические помещения, музыкальный и спортивный залы, медицинский пункт, групповые комнаты и пищеблок. Общая площадь здания дошкольного учреждения — порядка четырех тыс. кв. м.

Ранее глава муниципалитета сообщал, что в 2024 году в округе строят два объекта образования. Капитальный ремонт проводят в четырех.