Глава Щелково рассказал о переходе собраний собственников в электронный формат

В администрации городского округа Щелково на традиционном еженедельном совещании обсудили ряд актуальных вопросов, один из которых — изменение формата проведения общих собраний собственников.

Совещание прошло под руководством главы округа Андрея Булгакова. Участники мероприятия разобрали различные вопросы. Ключевой темой повестки стали изменения, которые касаются общих собраний собственников. Главное из них — переход в электронный формат.

Глава Андрей Булгаков положительно оценил нововведение. По его мнению, электронный формат позволит экономить время жителей округа. Они смогут голосовать, находясь в любой точке мира. Собственник вправе самостоятельно выбирать удобное время и место для голосования. Необходимости в поквартирном обходе нет.

Кроме того, электронный формат позволяет исключить риск фальсификаций протоколов ОСС и незаконной смены управляющей компании. Электронные протоколы быстрее вносятся в реестр.

В настоящее время в пилотном проекте участвуют 14 управляющих компаний, работающих на территории городского округа Щелково. Сотрудники информируют жителей обо всех изменениях, предоставляют детальный комментарий. Проголосовать можно с помощью платформы ГИС ЖКХ, мобильного приложения «Госуслуги.Дом» или МФЦ.

«Этот переход — важный шаг к улучшению взаимодействия между управляющими компаниями и жителями», — отметил Андрей Булгаков в своем телегрм-канале.

На совещании также обсудили сроки выполнения ремонта подъездов в многоквартирных домах. На данный момент контракты заключены. Специалисты начали ремонтные работы. Полный перечень подъездов можно найти на сайте администрации округа.

В связи с установлением теплой погоды городские службы переходят в режим летнего содержания территорий. В округе начались субботники, промывка дорог и обновление дорожной разметки.