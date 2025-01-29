Глава Щелково: в 2025 году в округе обновят 46 контейнерных площадок

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков во время еженедельного оперативного совещания обсудил ряд актуальных вопросов и подвел итог проделанной работы.

Главными темами стали реализация проекта модернизации контейнерных площадок, уборка территорий, планы по капитальному ремонту объектов теплоснабжения и здравоохранения и подведение итогов выполненных работ.

В частности, в 2024 году в муниципалитете стартовал пилотный проект по обновлению контейнерных площадок. В рамках комплексного благоустройства на территории округа установили 21 площадку. Кроме того, обновили 12 существующих. Для крупногабаритных отходов было обустроено 18 зон. В 2025 год реализация проекта продолжается.

Перечень работ на данный год был сформирован на основе обращений жителей и мониторинга состояния контейнерных площадок. В него вошли 46 объектов, расположенные по следующим адресам: 1-й Советский пер., д. 21; ул. Космодемьянская, д. 15 и д. 17, к. 1; ул. Заречная, д. 9 и д. 8/1; ул. Комарова, д. 18, к. 1 и д. 3, 5, 7; ул. Центральная, д. 96, к. 2; ул. Талсинская, д. 14; ул. Комсомольская, д. 3а; ул. Рабочая, д. 18; ул. Пионерская, д. 8; ул. Полевая, д. 10.

В рабочем поселке Монино обновление контейнерных площадок выполнят по следующим адресам: ул. Алксниса, д. 26; ул. Маслова, д. 2 и д. 8; ул. Фалалеева, д. 3; ул. Московская, д. 11; ул. Новинское шоссе, д.; ул. Авиационная, д. 2 и д. 5; ул. Дементьева, д. 2; ул. 1-я Дачная, д. 1; ул. Южная, д. 16.

Кроме того, в план работ внесена улица Юбилейная, расположенная в деревне Медвежьи Озера. Ориентир —дома №1, 10 и 12. В перечне также перечислены следующие адреса: д.п. Загорянский, ул. Валентиновская, д. 38; поселок Новый Городок, д. 11; д. Гребнево, ул. Березовая, д. 7; ул. Новая Фабрика, д. 4; ул. Пушкина, д. 1/16; мкр. Потаповский, д. 1, к. 2 и мкр. Потаповский, д. 1, к. 1; ул. 8-го Марта, д. 18; мкр. Финский, д. 9/2; д. Долгое Ледово, д. 9; д. Огуднево, д. 7; ул. Заречная, д. 7; ул. Краснознаменская, д. 1; ул. Парковая, д. 4; д. Богослово, д. 13; д. Оболдино, ул. Радужная, д. 23; ул. Свирская, д. 14; ул. Рудакова, д. 12; ул. Неделина, д. 26; ул. Центральная, д. 72, к. 1.

Во время оперативного совещания также было уделено внимание уборке территорий.

«Местами вижу недоработки по гололеду, и нестабильная погода тут не оправдание. Служба и подрядчики должны уделять внимание всей территории, особенно точкам притяжения и местам с высокой проходимостью», — сказал Андрей Булгаков.

В ходе рабочей встречи участники подвели итоги капитального ремонта объектов теплоснабжения и здравоохранения, а также обсудили планы работы на текущий год.