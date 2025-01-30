Глава Щелково Булгаков посетил ветерана Антонину Андрееву

Антонина Тихоновна родилась в многодетной семье под Смоленском. О горестях войны Антонина узнала в возрасте 14 лет. Каждый член семьи помогал фронту, исходя из своих возможностей. Отец встал на защиту Родины. Мама оказывала помощь военнослужащим. Девушка осталась в семье за старшую.

В 17 лет получила повестку в военно-полевой госпиталь под Ельней, где работала санитаркой. Антонина Тихоновна до сих пор вспоминает, как каждый день вздрагивала от разрывов снарядов. В один день наступила тишина — война закончилась.

В послевоенные годы Антонина работала в леспромхозе. В Подмосковье переехала в молодом возрасте. Ее пригласил к себе дедушка. Со временем Антонина Тихоновна создала большую семью, которая теперь состоит из правнуков, внуков и детей.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Щелково ]

«Старайтесь уделять как можно больше внимания ветеранам — вашим бабушкам, дедушкам, близким и знакомым. Это всегда важно, особенно в год 80-летия Великой Победы! Такие люди, как Антонина Тихоновна, — наш ориентир; это главные носители памяти, которые связывают нас с подвигами советских солдат, женщин и детей» — написал Андрей Булгаков в своем телеграм-канале.

Глава муниципалитета Андрей Булгаков проинформировал, что в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина 97-летнему ветерану будет присвоено звание Почетный гражданин городского округа Щелково.

Сейчас Антонина Тихоновна испытывает некоторые проблемы со здоровьем. Глава округа заверил, что для оказания помощи ветерану в обследовании и лечении будут приняты все необходимые меры. После — глава отправился с Антониной Тихоновной на прогулку в Усадьбу Гребнево.