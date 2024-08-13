Глава Щелково вместе с родителями учеников проверил новый корпус школы №19

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков проверил ход ремонтных работ в здании нового корпуса школы №19 в Медвежьих Озерах, которые находятся на завершающем этапе.

В проверке принимали участие родители учащихся. В школе обустроили современные и комфортные классы, два спортивных зала, большую библиотеку, пищеблок и актовый зал с новым оборудованием. Уже решено, что в библиотеке будет проходить кружок патриотического воспитания, который начнет свою деятельность в новом учебном году.

Специалисты также занимались благоустройством пришкольной территории. Для школьников подготовили дорожки для бега и прыжков, обустроили большое спортивное ядро с многофункциональной площадкой. Отдельную зону отвели для учеников младшего звена и родителей, которые приводят гулять своих маленьких детей. В рамках губернаторской программы стадион будет открыт для всех желающих горожан.