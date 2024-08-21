Глава Щелково вместе с жителями проверил ход строительства спортядра у гимназии №2

В г.о. Щелково прошла встреча в формате выездной администрации, после которой глава округа Андрей Булгаков и жители совершили обход территории гимназии №2.

Уже скоро там завершат работы по возведению спортядра с массой элементов для активных занятий и отдыха.

Строительные работы у гимназии подходят к концу. Местные жители очень ждали преображения территории, где разместятся безопасные и удобные спортивные зоны. Желающие смогут пользоваться площадками для волейбола, баскетбола, футбола, дорожками для бега, столами для настольного тенниса и игровым комплексом. Разместят в спортядре воркаут, а также площадку «Активного долголетия».

За обстановкой будут наблюдать камеры «Безопасного региона». Также на местности установят новое освещение.

Новый стадион будет открыт с утра для школьников, а после уроков там смогут заниматься не только ученики, но и все желающие. График разработан в соответствии с губернаторской программой «Открытый стадион».