Глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов вручил жилищные сертификаты молодым семьям

Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов вручил тринадцать жилищных сертификатов молодым семьям, проживающим в муниципалитете. При этом вместе с долгожданным для каждой семьи сертификатом были переданы пригласительные на семейное посещение энтопарка «Кочевник».

В число владельцев жилищных сертификатов попала семья Анастасии и Виталия Талаверовых, которые уже приобрели новую квартиру, сейчас делают в ней ремонт, а социальную выплату направят на погашение ипотеки.

«Я с детства жила в однокомнатной квартире, и снимали мы с мужем однокомнатную, в итоге решили, что если покупать, то уже сразу трехкомнатную. Мы заранее готовились, искали варианты, чтобы выгодно купить и быстрее вложить сертификат. Сейчас делаем ремонт», — сказала Анастасия Талаверова.

Завершения ремонта больше всех ждет четырехлетний Саша — он уже заказал у папы двухъярусную кровать в свою будущую детскую.