Глава Серпухова Алексей Шимко провел встречу с семьями участников СВО в формате выездной администрации

В торжественном зале «Центральный» состоялся прием граждан, организованный для семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

В мероприятии приняли участие глава городского округа Серпухов Алексей Шимко, депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова, председатель окружного Совета депутатов Михаил Шульга, руководитель Единого центра поддержки военнослужащих и их близких Лидия Халачева, руководитель окружного управления социального развития Ирина Ермакова, представители серпуховского отделения «Ассоциации ветеранов СВО» и Государственного фонда «Защитники Отечества».

Вопросы, поднятые участниками встречи, охватывали широкий спектр тем – от вопросов, связанных с имуществом, до социальных нужд. В частности, поступила просьба об организации специальных парковочных мест для людей с ограниченными возможностями во дворах жилых домов. Глава Серпухова подчеркнул большой объем подобных обращений, пообещав довести до сведения жителей алгоритм оформления земельных участков и детально проработать этот вопрос совместно с муниципальным предприятием «Комбинат благоустройства».

Особый интерес вызвала инициатива Ольги Шишкиной, супруги военнослужащего, погибшего в 2022 году. Она предложила провести в ДК «Россия» премьерный показ документального спектакля, посвященного ее семье, памяти мужа и его боевых товарищей. Для реализации этой задумки требуется организовать транспортную доставку труппы из Королева 14 сентября, и Алексей Шимко заверил, что окажет необходимую поддержку.

Следующая выездная администрация запланирована на 10 сентября в 17:00 и пройдет в Лицее города Протвино.