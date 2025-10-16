Глава Серпухова и депутаты провели прием граждан в школе №17

В Серпухове прошла очередная выездная администрация, на которой глава округа Алексей Шимко совместно с депутатами окружного Совета рассмотрел актуальные проблемы жителей.

Мероприятие состоялось в школе №17 Образовательного комплекса им. Владимира Храброго, где жители могли задать интересующие их вопросы напрямую.

Так, одна из жительниц улицы Садовой обратилась с просьбой помочь оформить в собственность часть дома и прилегающий земельный участок — глава округа Шимко поручил Управлению архитектуры и строительства детально разобраться в этой ситуации.

Еще одним вопросом стало состояние дома №18А по улице Чехова, где требуются серьезные обновления. На встрече пояснили, что здание 1927 года постройки может быть включено в план капремонта после соответствующего рассмотрения главой муниципалитета.

Также в ходе встречи поступила просьба о предоставлении транспорта футбольной команде СШ «Талант» для поездки на соревнования. Алексей Шимко дал поручение проработать этот вопрос, чтобы обеспечить поддержку юным спортсменам.

Следующая выездная администрация в Серпухове запланирована на 29 октября в 17:00 в школе №9 Центра непрерывного образования. Встречу посвятят вопросам здравоохранения.