Глава Серпухова изучил проект реконструкции завода по выпуску стекловолокна

Глава г.о. Серпухов Сергей Никитенко вместе с депутатами горсовета Николаем Пушкиным и Марией Арсеньевой, а также общественниками и инициативными жителями изучил проект реконструкции завода по выпуску стекловолокна. Планы намерены реализовать в течение двух лет.

Завод в Серпухове входит в российскую компанию «ТЕХНОНИКОЛЬ». Директор окружного предприятия Алексей Артамонов принял гостей и рассказал про проект. В рамках задумки на модернизацию пустят 4 млрд рублей, что позволит улучшить на заводе очень многое. Уже было потрачено 63 млн инвестиционных средств, что в перспективе снизит вероятность внештатных ситуаций и уменьшит неприятный запах. Также в рамках реконструкции изменили камеру полимеризации и вакуумные камеры участка волокнообразования.

Впереди работы по изменению газоотведения, которые вошли во второй этап реконструкции. Изготовлением оборудования для завода будут заниматься отечественные производители. Завершение ремонта намечено на третий квартал 2025 года при вложениях в 205 миллионов рублей.

«Обозначил важность завершения программы модернизации в обозначенные сроки. Компания осознает степень значимости проводимых работ, ответственность и обязуется выполнить реконструкцию завода по выпуску стекловолокна в срок, о ходе работ информировать администрацию и население. Все этапы модернизации мы продолжим контролировать совместно с депутатами, общественниками и жителями», — заявил глава муниципалитета Сергей Никитенко.

Отметим, что реконструкция на заводе позволит снизить нагрузку на городской водный объект. Когда на предприятии появится новая ливневая канализация, это сократит объем потребления воды и сбросы в городские воды. К тому же, возврат в технологический цикл составит в этом случае не менее 25 тыс. куб. м воды в год. Несомненно, проект поможет не только усовершенствовать завод, но и выполнить некоторые экологические задачи.