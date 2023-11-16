Глава Серпухова навестил участника СВО, который проходит лечение в муниципальной больнице

Врачи Серпуховской больницы продолжают оказывать квалифицированную помощь участникам специальной военной операции. Одного из них навестил глава подмосковного муниципалитета Сергей Никитенко вместе с вице-президентом Института инженерной физики Олегом Андрухом.

Так, представитель муниципальной администрации проведал командира боевой машины мотострелкового полка и отца четверых сыновей Алексея. В ходе выполнения боевой задачи он получил травму, которую всеми силами лечат серпуховские врачи. После курса лечения Алексей собирается вернуться на передовую.

Также глава Серпухова Сергей Никитенко напомнил военнослужащему и его супруге о мерах поддержки, которые они могут получить: льготах, бесплатных занятиях в секциях для детей и других. А представитель Института инженерной физики рассказал, что готов принимать серпуховичан на работу после службы в зоне проведения специальной военной операции.

Также военному передали подарки от детей и шеврон с гербом Серпухова. Семья защитника поблагодарила врачей и всех неравнодушных за поддержку.