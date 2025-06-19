Глава Серпухова обсудил вопросы развития п. Оболенск с местными жителями

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

18 июня Глава Серпухова Алексей Шимко провел встречу с жителями поселка Оболенск в формате выездной администрации, которая проходила в Доме культуры.

В мероприятии также приняли участие депутаты Совета округа: Александр Булатов, Владимир Бармин и Марина Белова, а также руководители профильных организаций.

Поселок Оболенск является важным центром биофармацевтической промышленности Серпуховского округа, на территории которого расположено 42 предприятия, включая такие организации, как АО «Алиум», ООО «Герофарм» и «Вифитех».

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Недавно поселок отметил свой 50-летний юбилей. В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, благоустройством, газификацией, земельными и имущественными отношениями, ремонтом дорожного покрытия и развитием социальной сферы.

Особое внимание было уделено проблеме капитального ремонта здания №2 по проспекту Биологов. В план текущего года включены работы по утеплению, ремонту фасада и обустройству входных групп, подрядчик уже приступил к выполнению работ.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Алексей Шимко также дал поручение о замене остановочного павильона, являющегося основным для поселка.

Вместе с жителями Глава Серпухова оценил состояние Оболенской школы, которая играет важную роль в образовательной и культурной жизни поселка, предоставляя услуги библиотеки и клуба «Активное долголетие». Все поднятые вопросы взяты на личный контроль.

Следующая выездная администрация запланирована на 26 июня в школе №13, расположенной по адресу: Серпухов, ул. Тяговая, д.8.