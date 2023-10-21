Глава Серпухова поздравил коллектив Центра по профориентации и трудоустройству молодежи с юбилеем
Фото: [пресс-служба администрации г.о Серпухов]
Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко рассказал, что уже на протяжении двадцати лет коллектив Центра по профориентации и трудоустройству молодежи помогает тысячам юных серпуховичей определиться с выбором профессии. Об этом он написал в своих социальных сетях.
Отмечается, что в данном Центре одними из первых в Московской области приступили к реализации проекта «Билет в будущее», который направлен на раскрытие талантов молодежи и осознанный выбор профессионального пути.
Глава муниципалитета Сергей Никитенко в честь праздника вручил нагрудный знак «За содружество» директору Центра Надежде Ереминой и нагрудный знак «За заслуги перед Московской областной организацией Профсоюза» начальнику сектора информационного обеспечения занятости молодежи Центра Екатерине Федотовой.
«Проходят годы, меняются приоритеты в выборе профессии, но коллективу Центра по профориентации и трудоустройству молодежи удается идти в ногу со временем. Дальнейшей плодотворной работы, успехов, побед и достижений!», — подчеркнул Никитенко.