Глава Серпухова поздравил коллектив Центра по профориентации и трудоустройству молодежи с юбилеем

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко рассказал, что уже на протяжении двадцати лет коллектив Центра по профориентации и трудоустройству молодежи помогает тысячам юных серпуховичей определиться с выбором профессии. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Отмечается, что в данном Центре одними из первых в Московской области приступили к реализации проекта «Билет в будущее», который направлен на раскрытие талантов молодежи и осознанный выбор профессионального пути.

Глава муниципалитета Сергей Никитенко в честь праздника вручил нагрудный знак «За содружество» директору Центра Надежде Ереминой и нагрудный знак «За заслуги перед Московской областной организацией Профсоюза» начальнику сектора информационного обеспечения занятости молодежи Центра Екатерине Федотовой.