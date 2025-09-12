Глава Серпухова поздравил настоятельницу Владычнего монастыря с юбилейной датой

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко выразил поздравления игумении Алексии, настоятельнице Владычнего монастыря, в связи с ее юбилеем.

Встреча между главой округа Алексеем Шимко и матушкой Алексией состоялась в стенах исторической обители, где она посвятила себя служению на благо православных верующих. Экскурсия по храмам позволила Алексею Шимко убедиться, что монастырь является одним из важнейших духовных очагов не только для Серпухова, но и для всей страны.

Каждый год сюда стекаются многочисленные паломники, глубоко почитающие чудотворную икону Пресвятой Богородицы «Неупиваемая Чаша». Они не просто обращаются к Богу с молитвой, но и своим участием способствуют развитию монастыря.

Уже на протяжении 15 лет монастырь активно занимается духовным и нравственным воспитанием населения, предлагая бесплатные образовательные программы по различным направлениям, таким как «Православный экскурсовод», «Церковное пение», «Иконопись» и другим.